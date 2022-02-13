"Хтось міг чекати, що я прийду з синцем під оком", – Моурінью відреагував на чутки про конфлікт у Ромі
17:18 - Читать на русском
Головний тренер Роми Жозе Моурінью розповів про атмосферу у роздягальні "вовків".
"Судячи з тих історій, що я чув, хтось міг чекати, що я прийду на прес-конференцію з синцем під оком і з розпухлим від ударів обличчям. Це велика брехня.
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Історія про розкол між мною та гравцями – повна брехня. Після гри з Інтером ми поговорили, проаналізували все та попрацювали над помилками. Так я й працюю", – цитує Моурінью Goal.
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