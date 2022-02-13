"Судячи з тих історій, що я чув, хтось міг чекати, що я прийду на прес-конференцію з синцем під оком і з розпухлим від ударів обличчям. Це велика брехня.

Інтер обіграв Рому у яскравому чвертьфіналі Кубка Італії

Історія про розкол між мною та гравцями – повна брехня. Після гри з Інтером ми поговорили, проаналізували все та попрацювали над помилками. Так я й працюю", – цитує Моурінью Goal.

Після 24-х турів Серії А Рома розташувалась на 7-й сходинці турнірної таблиці.

Мілан переміг Сампдорію й вийшов на перше місце у Серії А – Супряга провів весь матч у запасі