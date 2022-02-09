Кубок Італії, 1/4 фіналу

Інтер – Рома – 2:0

Голи: Джеко, 1, Санчес, 68

Трибуни Сан-Сіро тепло зустріли Жозе Моурінью, який вигравав для них требл. А от футболісти Інтера не були настільки привітними. Вже на першій хвилині Руй Патрісіу діставав м'яч із сітки воріт. Ніхто не заважав Джеко замкнути навіс Перішіча.

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Перші хвилин 20 Інтер тотально домінував і створив багато моментів. Вже за цей період рахунок мав би стати розгромним. Однак Рома вистояла і почала налагоджувати свою гру. Великі сподівання були вже на другий тайм. Після перерви "вовки" справді заграли значно цікавіше та активніше. Інтер, схоже, цього не очікував і ледь не поплатився. Дзаньйоло випередив Хандановіча і бив уже по порожніх воротах, але Шкріняр дивом встиг винести з лінії. Блискучий сейв від захисника.

May have been offside but amazing stuff from Skriniar pic.twitter.com/YE0uV9B4Je — SM1LEY9 (@Smiley_1932) February 8, 2022

За таких умов господарям дуже пощастило не пропустити, а вони ще й вдруге забили. Це Алексіс Санчес розкішно пробив з-за меж штрафного. Шедевр, впоратися з яким у Патрісіу майже не було шансів. За Рому відповів Абрахам. Англієць був першим на м'ячі після кутового, але пробив у поперечину. Сімоне Індзагі виконав низку замін, збивши атакувальні спроби гостей. Римляни так і не спромоглися забити бодай один м'яч. Інтер вийшов у півфінал Кубка Італії. За путівку в вирішальний матч турніру "нерадзуррі" посперечаються з переможцем пари Мілан – Лаціо.

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