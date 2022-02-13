"Россонері" у матчі 25-го туру чемпіонату Італії здолали Сампдорію (1:0) й нарешті обійшли Інтер у турнірній таблиці. Звіт читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2021/22, 25-й тур

Мілан – Сампдорія – 1:0

Голи: Леау, 8

Верона – Удінезе – початок о 16:00

Дженоа – Салернітана – початок о 16:00

Емполі – Кальярі – початок о 16:00

Сассуоло – Рома – початок о 16:00

Мілан завдяки мировій Інтера та Наполі отримав змогу вирватись у лідери Серії А, однак для цього необхідно було перемогти у рідних стінах Сампдорію. Господарі так налаштувались, що відкрили рахунок вже на 8-й хвилині зустрічі – асист віддав голкіпер! Меньян запустив шикарну передачу на лівий фланг, а Леау, прийнявши її, красиво обійшов Берешиньскі й влетів у штрафний. Опинившись перед воротарем, Рафаель пробив у дальній кут. 1:0!

Здавалося, що це – початок розгрому, але до кінця першого тайму вболівальники побачили лишень один небезпечний момент. Його провів Мілан: Мессіас на 44-й хвилині отримав скидку й метрів з 22-х вистрілив у правий нижній кут – Фальконе врятував Сампу.

В другому таймі "россонері" працювали значно гостріше, регулярно завершуючи атаки вриванням у штрафний з потужним ударом у площину (Жиру бив навіть у падінні через себе). Відчайдушна гра Фальконе залишала Сампу в грі, однак біля чужих воріт у генуезців нічого не виходило. Попри цей факт, Супрягу на поле не випустили – українець просидів весь поєдинок у запасі.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів. Мілан виходить на першу позицію в турнірній таблиці, випереджаючи Інтер на одне очко, але у "нерадзуррі" залишається матч у запасі.

Наполі втратив перемогу над Інтером і змарнував можливість очолити турнірну таблицю Серії А