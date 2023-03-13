"Це чудовий трансфер. Слухайте, хто знає, як грав би Мудрик, якби перейшов до Арсенала. Багато фанатів були засмучені тим, що клуб не доплатив за Михайла, але команда отримала Троссара, вже адаптованого до АПЛ.

Мудрик коротко відреагував на першу результативну дію в Челсі

Він став чудовим доповненням до команди. Щоразу, отримуючи м'яч, він віддає гарний пас, хоча здається, що він збирається зробити щось інше. У нього дуже високий рівень, хороше самовладання при роботі з м'ячем, тому часом сьогодні здавалося, що у Арсенала одного на футболіста більше", – цитує колишнього півзахисника збірної Англії Football London.

Нагадаємо, що Мудрика довгий час зв'язували з Арсеналом, але врешті-решт він опинився у Челсі. В цьому сезоні український вінгер зіграв в семи матчах за Челсі: чотири гри починав у старті, тричі виходив на заміну і двічі залишився в запасі. Мудрик відзначився однією результативною передачею. Зазначимо, що Реднапп грав за Ліверпуль, Тоттенхем та збірну Англії. Наразі він працює експертом на телебаченні.

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