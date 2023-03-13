"Это отличный трансфер. Слушайте, кто знает, как бы играл Мудрик, если бы перешел в Арсенал. Многие фанаты были огорчены тем, что клуб не доплатил за Михаила, но команда получила Троссара, уже адаптированного к АПЛ.

Мудрик коротко отреагировал на первое результативное действие в Челси

Он стал отличным дополнением к команде. Каждый раз, получая мяч, он отдает хороший пас, хотя кажется, что он собирается сделать что-нибудь другое. У него очень высокий уровень, хорошее самообладание при работе с мячом, поэтому сегодня казалось, что у Арсенала одного на футболиста больше", – цитирует бывшего полузащитника сборной Англии. Football London.

Напомним, что Мудрика долгое время связывали с Арсеналом, но, наконец, он оказался в Челси. В этом сезоне украинский вингер сыграл в семи матчах за Челси: четыре игры начинал в старте, трижды выходил на замену и дважды остался в запасе. Мудрик отличился одной результативной передачей. Отметим, что Реднапп играл за Ливерпуль, Тоттенхэм и сборную Англии. Сейчас он работает экспертом на телевидении.

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