Вінгер Челсі Михайло Мудрик в своїх соцмережах дав пораду, яка приведе до успіху.

Лондонський клуб в рамках 27-го туру АПЛ переміг Лестер з рахунком 3:1. У складі Челсі з перших хвилина на полі з'явився українець Михайло Мудрик. Він зробив внесок в перемогу своєї команди, оформивши результативну передачу.

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"Довіряйте процесу, ніколи не поспішайте, наберіться терпіння. І Він (Бог) все зробить за вас", – порекомендував Мудрик у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що український вінгер зіграв в семи матчах за Челсі: чотири гри починав у старті, тричі виходив на заміну і двічі залишився в запасі.

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