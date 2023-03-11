Михайло Мудрик отримав перші хвилини за 3 поєдинки лондонського клубу, вийшовши в основі. Дещо посприяла мікротравма Стерлінга. Матч, як і онлайн-трансляція Лестер – Челсі на "Футбол 24", стартував о 17:00. Краще почали господарі. Перший удар (спробу Дюсбері-Хола заблокував Кукурелья), перший прицільний удар (Меддісон приклався традиційно здалеку). А забив Челсі. По суті з нічого. Чілвел подав кутовий з правого флангу, Кулібалі на лівому краю підібрав і подав назад на Бена, який з льоту прошив голкіпера своєї колишньої команди. Після вирішального асисту в матчі з Лідсом другий матч поспіль з результативною дією лівого захисника лондонців.

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"Лисиці" могли курйозно зрівняти. Мудрик втратив контроль у центрі поля і не зміг повернути в Суттара. Саме центрбек Лестера закинув до штрафного, де Фофана ризикованого скидав назад – добре, що Кепа ще не настільки далеко вийшов з воріт. Меддісон подав зі стандарту, Амартей,якого не втримав Лофтус-Чік, замикав дальню стійку. Яким дивом не влучив захисник збірної Гани в моменті, який оцінили на 0,97 очікуваного гола?! Несподівано, але Мудрик найчастіше діє на позиції фальшивої дев'ятки в центрі, не дуже часто отримуючи паси.

Ця постійна зміна позицій в актуальному тріо гостей заплутує захисників Лестера. Хаверц змістився на правий фланг і вирізав діагональ на Фелікса. Паралельним курсом мчав українець, Жоау вирішив бити сам. Стійка і невдалий відскок, адже Мудрик добігав праворуч, винюхуючи можливість добити. Меддісон покотив на 25-метрову зону, Дюсбері-Хол з рикошетом від спини Кулібалі бабахнув у поперечину. Нелогічне суддівство. Коли Перейра грубо наступив на ногу Фелікса, жовтої не було. А за те, що Кукурелья жорстко прийняв Дюсбері-Хола, відразу ж "гірчичник".

Провальний пресинг Лестера дає Кукурельї змогу знайти абсолютно вільного Мудрика в центрі поля. Михайло взяв паузу і викотив на Лофтуса-Чіка, який підключився правим краєм і прострілив під удар Феліксу. Однак мікроскопічний офсайд скасував гол. Команда Роджерса зрівняла невдовзі після цього. Фелікс привіз, Дака прошив Кепу з-за меж штрафного. Мудрик – єдиний, хто підбіг до португальця підбадьорити після помилки у своїй третині поля. Лівий край Челсі максимально провалюється, але сьогодні до Мудрика питань жодних, адже він у центрі на позиції вільного художника. Меддісону в цій же зоні дозволили розстрілювати. Кепа рятує, як і в епізоді з потужним пострілом Іхеаначо.

Влучання у лікоть Фофана не стало приводом призначити пенальті. Пробивав зі штрафного Меддісона. Дві поспіль втрати Мудрика на правому фланзі. Мудрик, Фелікс і Ковачіч у центрі поля розмовляють із суддею Марінером. Амарті врізав прямою ногою в район грудей Хаверца. Знову без карток. Підводить ще й прийом екс-вінгера Шахтаря. Камери відразу ж вихопили задуманого Поттера. На 45+6 хвилині фанати Челсі могли сповна насолодитися шедевром. Енцо Фернандес закинув з носка, Хаверц у дотик перекинув кіпера. Нагадало легендарний гол зв'язки Реброва і Шевченка в ЛЧ проти Реала.

Черговий не дуже вдалий день Мудрика: лише по 2 паси у фінальну третину і відновлення володіння, стільки ж разів його позбавляли м'яча. Тільки 2 виграні єдиноборства із 7. Та у перерві замінили не Михайла, а Фелікса, який дуже глибоко перейнявся своїми помилками і втраченими моментами. Вийшов значно більш оборонний Галлахер. І знову кутовий Чілвела. Фофана ледь не повторив матч з Лідсом – Ворд витягнув з-під поперечки.

Суттар грубо врізав Мудрику в центрі поля. Українець сьогодні б'ється до кінця, ноги нре прибирає, йде у силові стики. Не все виходить, але колишній "гірник" на не дуже рідній позиції вмикає характер – це приємно. Перейра за інерцією врізався у коліно Енцо. Нарешті жовта агресивному португальцеві, а по-хорошому мала би бути вже червона. Іхеаначо врізався в Кепу після обіграшу з Дакою. Голкіпер Челсі оговтався після паузи і допомоги медиків. А оце вже наслідок аж надто ліберального суддівства Марінера. Енцо з розгону наступив на ногу Меддісона, який отримав больовий шок.

Контратака, чим не шанс. Однак Мудрика в боротьбі з Суттаром, який моментами ніби згадує свій найкращий футбол на ЧС-2022 у складі збірної Австралії, знову підводить прийом після хай і не дуже якісної передачі Галлахера на хід. За 20 хвилин після перерви лише дальній удар Хаверца. Спроби Мудрика зіграти у відборі легко нейтралізували перед штрафним, пішла подача на правий кут – Галлахер вибив з порожніх воріт після удару Кастаня, а добивання бельгійця прийняв на себе Кукурелья. Лофтус-Чік кинув у центр на хід Мудрику. Українець нарешті зміг розігнатися, продерся до штрафного, але Суттар і тут його з'їв, заблокувавши удар.

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Хаверц після подачі кутового Чілвела не зміг прошити Ворда. А це вже було красиво. Мудрик у дотик перевів за спини захисникам, део схожий на Михайла зачіскою Галлахер викручував у дальній, черговий сейв Ворда. Кепа помилився на виході, Барнс, який разом з Тете і Сумаре вийшов на заміну, махнув повз м'яч замість розстріляти порожні ворота. Помилка опорника Лестера, Енцо виводить Мудрика сам на сам. Михайло ідеально вирішує, але перед тим все ж забрався в офсайд.

Все той же невтомний плеймейкер Фернандес знову вирізає зовнішньою частиною стопи магічний пас уперед. Хаверц притримав і подав з правого флангу, Мудрик головою скинув, Ковачіч увірвався і з льоту ефектно поклав у стрибку. Українець не став агентом 007, є перша результативна дія у 7 матчі за Челсі! Тепер уже можна йти на заміну. Вінгера збірної України замінив Карні Чуквуемека, який заробив для Вута Фаса дуже сумнівну другу жовту – сьогодні не один раз було більше приводів когось вилучити. Челсі виграє 3 матч за тиждень у всіх турнірах, набирає 37 очок, але поки залишається лише на 10 місці. Евертон Миколенка опускає Лестер на 16 рядок. Команда Роджерса від дуже щільної зони вильоту відділяє 1 бал.

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