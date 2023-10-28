В рамках програми 12-го туру УПЛ 2023/24 Кривбас приймає СК Дніпро-1, Зоря зігравє з Поліссям, а Рух – з Олександрією. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Один із центральних матчів туру, хоча ще місяць тому так сказати було б важко. Кривбас як був одним із найсильніших команд УПЛ за всіма показниками, так і залишається – і криворіжці все ще тримаються на першій позиції. Особливих натяків на те, що команда скоро опуститься вниз, немає. Підопічні Юрія Вернидуба несуться вперед навіть попри травми Іліча й Хомченовського (останній вже відновився).

Із неприємного можна пригадати хіба що поразку від Руха перед міжнародною паузою, однак системних проблем у футболі Кривбаса вона не продемонструвала. Більше тривожить дискваліфікація Бізімани, адже він є одним із найкращих центрхавів УПЛ – без нього опорна зона криворіжців починає виглядати сіренько.

Якби у СК Дніпро-1 не прийшов Юрій Максимов, то сьогоднішній матч можна було б назвати битвою лідера проти середняка. В кращому випадку. Нині ж "спортклубівці" знову вважаються поважною силою у чемпіонаті – у шести попередніх турах вони пропустили всього два голи, не зазнавши жодної поразки й здобувши п'ять перемог поспіль. Причому "жертвами" стали Зоря, Ворскла й Динамо.

З новим тренером дніпровці почали ставити на надійність в задній лінії. Моментів на чужій половині виникало обмаль, причому проблема крилась в інтелектуальній роботі на чужій третині. У поєдинку з Ворсклою вдалося забити тричі (причому дуже ефектно), однак там суперник забагато дозволяв між лініями – з Кривбасом такі номера не проходитимуть.

Кадрова ситуація

Травмовані: Іліч, Семенов, Якимець, Соса – Волинець (під питанням), Когут, Третьяков

Дискваліфіковані: Бізімана (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – СК Дніпро-1

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго – Приходько, Вакулко – Кузик, Хомченовський, Задерака – Кожушко

СК Дніпро-1: Кінарейкін – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – СК Дніпро-1 не переможе

Кривбас – фаворит. Не тільки через місце у таблиці. По-перше, криворізька команда перебуває на зовсім іншому етапі розбудови. По-друге, підопічні Юрія Вернидуба мають значно кращі кондиції, адже свій останній матч вони провели аж минулої п'ятниці – СК Дніпро-1 же після битви з Динамо провів важку гру під дощем на полтавському городі.

У шосту поспіль перемогу команди Юрія Максимова за таких умов взагалі не віриться. З іншого боку, не можна сказати, що Кривбас без Бізімани точно переможе кусючий і впертий СК Дніпро-1. Ми сформуємо прогноз таким чином: "спортклубівці" сьогодні не зможуть перемогти – але у них є непогані шанси уникнути поразки.

Цей матч можна назвати одним із центральних, але виключно через статус – все ж, Зоря залишається одним із двох наших представників у єврокубках. Та і склад у неї перспективний, от тільки поки що він плентається у зоні плей-офф за виживання. Команда могла опинитись ще нижче, якби не перестріляла Оболонь у попередньому турі.

Цей успіх зупинив 5-матчеву безвиграшну серію луганців у чемпіонаті. Валерій Кривенцов після цього заявив, що команда стала краще розуміти його вимоги – мабуть, це дійсно так, але з перемогою дуже сильно допомогла сама Оболонь (кияни захищались бездарно). Сьогодні суперник набагато серйозніший.

Полісся тримається на другій позиції в турнірній таблиці, відстаючи від Кривбаса лишень на один заліковий бал. Зате житомиряни лідирують за очікуваними очками – перш за все, завдяки дуже потужній обороні. Підопічні Юрія Калітвінцева пропустили всього 8 голів (менше тільки у Колоса), а середня гострота ударів по воротах Бойка є однією з найнижчих в УПЛ.

В атаці все сумніше. Низький відсоток володіння, низька точність передач на чужу третину, низька кількість пасів у радіус 20-ти метрів від воріт – і все це при надпотужному складі. Попри дану проблему, Полісся забиває по три голи у ворота Динамо й тримається на четвертій позиції за кількістю створених моментів. Клас виконавців вирішує, але команда здатна грати на порядок сильніше.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бутко – Будківський, Назаренко

Дискваліфіковані: Смоляков (Полісся)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Полісся

Зоря: Турбаєвський – Данченко, Джордан, Батагов, Вантух – Яцик – Антюх, Нагнойний, Мишньов, Горбач – Герреро

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Шаповал – Огіря – Крушинський, Козак, Кушніренко, Макуана – Аріельсон

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Полісся здається фаворитом протистояння. У команди дуже потужні кадри, є сильна оборона, а забивати вдається на голому класі – навіть Динамо та Дніпро-1 Максимова не встояли під такими аргументами. Зоря до цього тільки тягнеться.

Перемога луганців над Оболонню з чотирма забитими голами не переконала у здатності перенести подібну результативність на матч з потужнішим суперником. Звісно, з кожним туром підопічні Валерія Кривенцова повинні ставати сильнішими, однак поки що проблем забагато.

Рух протягом останнього місяця набрав дуже серйозний хід. Спочатку була заслужена нічия з Шахтарем (1:1), потім стався тріумфальний виїзд у Кривий Ріг (3:1), а у попередньому турі команда рознесла Верес (5:2) – як наслідок, львів'яни розташувались у трьох очках від другої позиції. Єдиною невдачею стали 0:0 з Минаєм, де дійсно була рівна гра.

Проект Віталія Пономарьова зробив ривок не на порожньому місці. Запорука успіху – перспективна молодь (Сапуга, Пастух, Квасниця, Теслюк, Роман), яка рветься в основу юнацьких збірних і вже робить результат. Крім того, Рух має мобільних і технічних легіонерів. Гра здебільшого зводиться до флангів та експлуатації Климчука, однак варто відзначити добре збалансований центр та спроби агресивно пресингувати.

Словом, у Львові зібралася дуже цікава банда, з якою важко усім. Особливо буде складно Олександрії – і ні, мова не про тактичні проблеми, якими обов'язково мають скористатись рухівці. Просто "аграрії" останнім часом тримають хороший рівень гри лишень у перші 20-25 хвилин, марнуючи моменти й швидко здуваючись.

Як наслідок, підопічні Руслана Ротаня довели безвиграшну серію до дев'яти турів. Востаннє вони тріумфували аж на початку серпня, якщо не згадувати про кубкову звитягу над Рухом – її на останній секундах подарували самі львів'яни (Сапуга забив автогол). Прикро, адже в останніх матчах Олександрія дійсно почала демонструвати ознаки прогресу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Білошевський (Олександрія)

Дискваліфіковані: Дідик (Рух)

Орієнтовні склади на матч Рух – Олександрія

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Холод, Роман – Едсон – Теслюк, Сапуга, Пастух, Соломон-Отабор – Климчук

Олександрія: Єрмаков – Смирний, Логінов, Савченко, Мартинюк – Михайленко – Калітвінцев, Сігєєв, Шостак, Шулянський – Погорілий

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Приречених необхідно боятись особливо, але зачепитись за очки з таким Рухом олександрійцям буде важко. Тут треба молитись на УПЛівський рандом – між іншим, долю значної частини поєдинків в Україні саме він і вирішує. Можливо, львів'яни недоналаштуються, або ж взнаки дасться молодість (а значить і нестабільність).

Хай там як, а по грі Рух набагато сильніший. Ставимо на перемогу підопічних Віталія Пономарьова.

Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ