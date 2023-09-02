"Цікаво пограти в команді, яка ставить ціль повернутися в АПЛ. Відчути цю атмосферу, як там вболівають.

Русин офіційно перебрався в Англію – Зоря непогано заробила

Я хотів, щоб Зоря отримала за мене хороші гроші, які допоможуть команді закрити питання. Так я зможу віддячити клубу, в якому перезапустив кар'єру і пішов далі.

Не буду лукавити, що добре володію англійською. Так, в побуті обслужити себе ще більш-менш можу, вільно спілкуватися з легіонерами. Але буду вдосконалюватися у цьому питання. В Сандерленді на перших порах допоможуть з перекладачем. У клубі працює хлопець з України, який допоможе мені адаптуватися, щоб з перших днів інтегруватися в новий для себе колектив. Планую щодня займатися з викладачем, практикуватися в побуті і до зими вже вільно спілкуватися англійською.

Чи обговорював зі мною Тоні Моубрей (тренер Сандерленда, – прим.) те, як планує використовувати мене на полі? Ми спілкувалися, але деталі нехай залишаться між нами. Подивимося, як воно складеться. Багато хлопців з України приходять і відкривають двері в європейські чемпіонати. Дай бог, якщо все складеться, почнуть запрошувати більше наших футболістів", – сказав Русин у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, 24-річний нападник підписав з англійським клубом контракт за схемою 4+1 – його перехід приніс луганцям 2,5 млн євро (плюс можливі бонуси).

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