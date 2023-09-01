Русин офіційно перейшов зі Зорі в Англію
Назарій Русин таки встиг перебратися на Туманний Альбіон.
Сандерленд офіційно підтвердив перехід 24-річного нападника Зорі. Особистий контракт підписано за схемою 4+1.
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Раніше інсайдери розкривали фінансові деталі угоди між клубами. Сандерленд погодився заплатити Зорі 2,5 млн євро плюс приблизно стільки ж можливими бонусами. Самі луганці рік тому віддали за нападника Динамо всього 250 тисяч євро.
Минулий сезон став найуспішнішим у кар'єрі Русина – 30 матчів, 13 голів та 6 асистів. Сандерленд виступає у Чемпіоншипі. У попередній кампанії "чорні коти" дійшли до плей-офф, але вибороти путівку в еліту не змогли. Новий сезон команда Тоні Моубрея розпочала слабко і поки бовтається в нижній частині таблиці.
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