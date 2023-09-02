"Интересно поиграть в команде, которая ставит цель вернуться в АПЛ. Почувствовать эту атмосферу, как там болеют.

Русин официально перешел из Зари в Англию

Я хотел, чтобы Заря получила за меня хорошие деньги, которые помогут команде закрыть вопрос. Так я смогу отблагодарить клуб, в котором перезапустил карьеру и пошел дальше.

Не буду лукавить, что хорошо владею английским. Да, в быту обслужить себя еще более-менее могу, свободно общаться с легионерами. Но буду совершенствоваться в этом вопросе. В Сандерленде на первых порах помогут с переводчиком. В клубе работает парень из Украины, который поможет мне адаптироваться, чтобы с первых дней интегрироваться в новый для себя коллектив. Планирую ежедневно заниматься с преподавателем, практиковаться в быту и к зиме уже свободно общаться на английском.

Обсуждал ли со мной Тони Моубрей (тренер Сандерленда, – прим.) то, как планирует использовать меня на поле? Мы общались, но детали пусть останутся между нами. Посмотрим, как оно сложится. Многие ребята из Украины приходят и открывают двери в европейские чемпионаты. Дай бог, если все сложится, начнут приглашать больше наших футболистов", – сказал Русин в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, 24-летний нападающий подписал с английским клубом контракт по схеме 4+1 – его переход принес луганчанам 2,5 млн евро (плюс возможные бонусы).

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