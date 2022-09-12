Ювентус та Салернітана розійшлись бойовим миром у 6-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

"Гранатові" доволі несподівано забили двічі до перерви – відзначилися Кандрева і Пйонтек. У другому таймі туринці оформили камбек з присмаком скандалу. Спершу Бремер та Бонуччі з труднощами зрівняли ситуацію на табло.

Ювентус розписав нічию з Салернітаною – туринці забили двічі в компенсований час, але VAR і капітан не дали перемогти

Мілік на 90+5, здавалось, забив переможний м'яч і навіть на радощах отримав другу жовту за зняту футболку. Далі відбулась масштабна сутичка, після якої вилучили ще Куадрадо, Фасіо та Аллегрі. Гол Міліка переглянули на VAR і скасували, проте Sky Sports запевняє, що таке рішення було хибним (дивитись фото нижче). Серія А наразі заперечує помилку.

Ювентус із десятьма заліковими балами розташувався на 8 сходинці турнірної таблиці Серії А, Салернітана не втекла далеко – сім очок та 10 місце.