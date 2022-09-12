"Я хочу пойти поесть, потому что уже поздно, не хочу ничего знать. Это было очень плохое выступление? Нет, это вы так говорите. Первые 20 минут были очень хорошие. Потом мы пропустили, ведь Куадрадо неправильно прочитал игру.

Скандал последних секунд с VAR и 4 удаления в видеообзоре матча Ювентус – Салернитана – 2:2

Никогда не разговариваю с судьями после матчей, гол не был засчитан, это факт. Но я хотел бы посмотреть видео еще раз. Антонио Кандрева был близок к угловому флажку. А если поэтому все наши игроки находились в правильном положении?

У нас нет этого видео, ни у кого его нет, потому я не знаю. Однако рефери нужно оставить в покое, главными действующими лицами являются футболисты. У нас в Италии 10-15 хороших судей", – цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, при счете 2:2 в добавленное арбитром время Милик забил, но после просмотра VAR взятие было отменено. Также из-за гола на поле произошла массовая стычка, за которую удаление получили Куадрадо, Фасио, Аллегри. Милик увидел перед собой вторую желтую за снятую футболку.

Ювентус спас ничью с Салернитаной – туринцы дважды забили в компенсированное время, но VAR и капитан не дали победить

Момент с голом Милика: