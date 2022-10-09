"На мою думку, цей матч не варто проводити. Чому? Тому що в цьому питанні багато політики. Політика та спорт не повинні йти разом, але це справді унікальний випадок. Росію вигнали з усіх європейських змагань. Мені прикро, що російські спортсмени страждають, але спортсмени в Україні теж страждають.

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Я вважаю, що думку гравців потрібно поважати. Думаю, Хорватія ніколи б не зіграла цей матч, якби запитали гравців. Я бажаю Боснії та Герцеговині всього найкращого. Я хорват боснійської крові, мій батько родом з Боснії. Але, будь ласка, не грайте проти Росії", – цитує Срну Sportal.rs.

Нагадаємо, боснійська асоціація погодилась провести 19 листопада матч з Росією у Санкт-Петербурзі, за що нібито отримає винагороду у 200 тисяч євро. Втім, зірки збірної Боснії і Герцеговини публічно виступили за бойкот поєдинку з окупантами. Остаточне рішення щодо матчу буде прийнято Боснією 10 жовтня.

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