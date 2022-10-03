"Це не той матч, в якому я хочу брати участь. Жодної інформації від асоціації ми не отримували. Ми, гравці, нічого не знаємо, це стосується лише двох федерацій. Це може звучати дивно, але це так.

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Я поговорю з асоціацією або тренером з цього приводу. Я туди не поїду і не буду там грати. Не хочу повертатися в Росію, зважаючи на те, що відбувається. Колишні одноклубники? Я не маю з ними зв'язку, і, чесно кажучи, мені байдуже", – розповів Хаджікадуніч у коментарі виданню Expressen.

Раніше 24-річний боснієць виступав за російський Ростов. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну оборонець перебрався в шведський Мальме.

Нагадаємо, боснійська асоціація погодилась провести 19 листопада матч з Росією у Санкт-Петербурзі, за що нібито отримає винагороду у 200 тисяч євро. Втім, зірки збірної Боснії і Герцеговини публічно виступили за бойкот поєдинку з окупантами.

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