"По моему мнению, этот матч не стоит проводить. Почему? Потому что в этом вопросе много политики. Политика и спорт не должны идти вместе, но это действительно уникальный случай. Россию выгнали со всех европейских соревнований. Мне жаль, что российские спортсмены страдают, но спортсмены в Украине тоже страдают.

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Я считаю, что мнение игроков нужно уважать. Думаю, Хорватия никогда бы не сыграла этот матч, если бы спросили игроков. Я желаю Боснии и Герцеговине всего наилучшего. Я хорват боснийской крови, мой отец родом из Боснии. Но, пожалуйста, не играйте против России", – цитирует Срну Sportal.rs.

Напомним, боснийская ассоциация согласилась провести 19 ноября матч с Россией в Санкт-Петербурге, за что якобы получит вознаграждение в 200 тысяч евро. Впрочем, звезды сборной Боснии и Герцеговины публично выступили за бойкот поединка с оккупантами. Окончательное решение по матчу будет принято Боснией 10 октября.

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