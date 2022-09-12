Збірна Боснії і Герцеговини вляпалася в історію, погодившись зіграти контрольний матч з Росією за брудні гроші. Про причини, головних фігурантів і можливі наслідки вам розповість "Футбол 24".

Як відомо, російські клуби і збірні забанені у ФІФА та УЄФА. Тобто, жодних міжнародних турнірів – можуть грати лише у чемпіонаті водокачки або пивзаводу. Проте днями національна збірна окупантів оголосила своїх майбутніх суперників у товариських матчах.

"Хто з'явиться на матчі проти росіян, більше не зможе ступити в нашу країну": вогняна заява ветерана збірної Боснії

Команди Киргизії чи Ірану не здивували нікого. А ось згода від федерації Боснії і Герцеговини викликала грандіозний скандал. Хто там у них купився на криваві рублі? Розбираємося!