Бомбардира Манчестер Сіті визнали найкращим гравцем АПЛ 2022/23 за версією Асоціації футбольних журналістів Англії.

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Голосували близько 800 членів організації. Холанд забрав 82% голосів, що є рекордом за всю 75-річну історію нагороди. Умовний п'єдестал доповнили Букайо Сака та Мартін Едегор з Арсенала. Офіційна церемонія вручення нагороди відбудеться 25 травня в Лондоні.

Нагадаємо, минулого літа Манчестер Сіті заплатив Борусії Д за Холанда 60 млн євро. Норвежець відразу розірвав АПЛ – 35 голів у 32 матчах, але сезон ще триває.

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