Дебютный сезон Эрлинга Холанда в Англии оказался очень мощным.

Бомбардира Манчестер Сити признали лучшим игроком АПЛ 2022/23 по версии Ассоциации футбольных журналистов Англии.

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Голосовали около 800 членов организации. Холанд забрал 82% голосов, что является рекордом за всю 75-летнюю историю награды. Условный пьедестал дополнили Букайо Сака и Мартин Эдегор из Арсенала. Официальная церемония вручения награды пройдет 25 мая в Лондоне.

Напомним, прошлым летом Манчестер Сити заплатил Боруссии Д за Холанда 60 млн евро. Норвежец сразу разорвал АПЛ – 35 голов в 32 матчах, но сезон еще продолжается.

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