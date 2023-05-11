Надії на повернення Вілльяма Саліба виявилися марними. Француз у нинішньому сезоні більше не зіграє. Ситуацію ускладнює те, що компанію йому складе Олександр Зінченко.

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За інформацією The Athletic, хоча травми обох захисників доволі серйозні, їм не знадобиться хірургічне втручання. Арсеналу в нинішній кампанії залишилося зіграти проти Брайтона, Вулверхемптона та Ноттінгем Форест. Лондонці відстають від лідера на одне очко, але у Ман Сіті ще є гра в запасі.

Нагадаємо, що Саліба травмувався ще у березні – під час матчу Ліги Європи зі Спортінгом. Зінченко отримав ушкодження в грі минулого туру з Ньюкаслом, яка відбулася в неділю. До слова, саме з втратою французького центрбека передусім пов'язують спад у грі Арсенала. Альтернативи українцю також немає, адже Кіран Тірні не здатен виконувати аналогічні тактичні завдання.

Варто зауважити, що Зінченко та Саліба у нинішньому сезоні встигли зіграти однакову кількість матчів – по 33.

Для українських уболівальників ця новина важлива не лише через втрати одного з претендентів на чемпіонство в АПЛ. Наразі залишається лише сподіватися, що Олександр Зінченко встигне відновитися до матчів національної збірної, які заплановані на 16 та 19 червня.

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