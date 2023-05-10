Перший півфінал ЛЧ між Реалом та Манчестер Сіті виявився дуже насиченим на події.

Реал мав претензії до суддів, які не помітили вихід м'яча за межі поля перед голом Ман Сіті. Ситуація неоднозначна, і навіть досвідчені арбітри не можуть дійти згоди.

Масла у вогонь додав Альф-Інге Холанд. Поки бомбардир Ман Сіті страждав від жорстких захисників Реала, татусь влаштував розбірки з іспанськими фанатами. Про ці та інші події детально розповідаємо у черговому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Реал розписав нічию з Ман Сіті у півфіналі ЛЧ – Вінісіус і КДБ забили по голу, але арбітр міг допустити страшну помилку