22-річний норвежець опинився серед 8 претендентів на нагороду найкращому гравцеві серпня англійської Прем'єр-ліги, інформує сайт "містян".

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Суперниками Ерлінга у боротьбі за це звання є Паскаль Грос (Брайтон), Габріел Жезус, Мартін Едегор (обоє – Арсенал), Алєксандар Мітровіч (Фулхем), Нік Поуп (Ньюкасл), Родріго Морено (Лідс) та Вілфрід Заха (Крістал Пелас).

Головним фаворитом на перемогу є Холанд, адже в 5 матчах АПЛ у серпні він забив 9 м'ячів. Загалом в активі Ерлінга вже 8 поєдинків у футболці "містян", 12 голів та 1 асист.

Gross. Haaland. Jesus. Mitrovic. Odegaard. Pope. Rodrigo. Zaha.



Choose your @EASPORTSFIFA Player of the Month for the first time this season #PLAwards | https://t.co/oJC52QklHW pic.twitter.com/XDsQEiYdXp — Premier League (@premierleague) September 8, 2022

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