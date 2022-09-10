Холанд з космічною статистикою номінований на звання найкращого гравця місяця в АПЛ – у суперниках одноклубники Зінченка
Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд з перших днів почав підкорювати Туманний Альбіон.
22-річний норвежець опинився серед 8 претендентів на нагороду найкращому гравцеві серпня англійської Прем'єр-ліги, інформує сайт "містян".
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Суперниками Ерлінга у боротьбі за це звання є Паскаль Грос (Брайтон), Габріел Жезус, Мартін Едегор (обоє – Арсенал), Алєксандар Мітровіч (Фулхем), Нік Поуп (Ньюкасл), Родріго Морено (Лідс) та Вілфрід Заха (Крістал Пелас).
Головним фаворитом на перемогу є Холанд, адже в 5 матчах АПЛ у серпні він забив 9 м'ячів. Загалом в активі Ерлінга вже 8 поєдинків у футболці "містян", 12 голів та 1 асист.
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