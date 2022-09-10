22-летний норвежец оказался среди 8 претендентов на награду лучшему игроку августа английской Премьер-лиги, сообщает сайт "горожан" .

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Соперниками Эрлинга в борьбе за это звание являются Паскаль Гросс (Брайтон), Габриэл Жезус, Мартин Эдегор (оба – Арсенал), Александр Митрович (Фулхэм), Ник Поуп (Ньюкасл), Родриго Морено (Лидс) и Уилфрид Заха (Кристал Пелас).

Главным фаворитом на победу является Холанд, ведь в 5 матчах АПЛ в августе он забил 9 мячей. Всего в активе Эрлинга уже 8 поединков в футболке "горожан", 12 голов и 1 ассист.