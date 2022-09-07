Дублі Мбаппе й Холанда, фантастика від оборонця Бенфіки, краса Модріча і Ройса: відео усіх голів дня Ліги чемпіонів
Перший ігровий день Ліги чемпіонів 2022/23 подарував низку красивих голів. Футбол 24 пропонує переглянути усі забиті м'ячі.
У перший день відбулись одразу 8 поєдинків. Кіліан Мбаппе та Ерлінг Холанд стали головними героями ПСЖ та Манчестер Сіті відповідно. Мар'ян Швед також оформив дубль, що допомогло Шахтарю перемогти РБ Лейпциг.
Шахтар – головна сенсація Ліги чемпіонів! Як вони це зробили?
Звернути увагу варто і на гол Алекса Грімальдо з Бенфіки, який фантастичним дальнім пострілом перекинув м'яч через воротаря. Прокинувся і Еден Азар, вінгер Реала відзначився з гри в ЛЧ вперше з 2017-го (!). Вічно молоді Марко Ройс та Лука Модріч вкотре продемонстрували свій топовий рівень.
Загалом у перший ігровий день нового сезону найпрестижнішого євротурніру було забито 23 м'ячі.