У перший день відбулись одразу 8 поєдинків. Кіліан Мбаппе та Ерлінг Холанд стали головними героями ПСЖ та Манчестер Сіті відповідно. Мар'ян Швед також оформив дубль, що допомогло Шахтарю перемогти РБ Лейпциг.

Шахтар – головна сенсація Ліги чемпіонів! Як вони це зробили?

Звернути увагу варто і на гол Алекса Грімальдо з Бенфіки, який фантастичним дальнім пострілом перекинув м'яч через воротаря. Прокинувся і Еден Азар, вінгер Реала відзначився з гри в ЛЧ вперше з 2017-го (!). Вічно молоді Марко Ройс та Лука Модріч вкотре продемонстрували свій топовий рівень.

Загалом у перший ігровий день нового сезону найпрестижнішого євротурніру було забито 23 м'ячі.