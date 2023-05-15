Норвезький нападник б'є рекорд за рекордом. Нещодавно Холанд перевершив досягнення за кількістю голів протягом одного сезону АПЛ, забивши 35 м'яч в чемпіонаті Англії. На честь цього він отримав від Nike ексклюзивні бутси, на яких красувалась цифра 35.

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Форварду Манчестер Сіті довелося власноруч виправити цифру на своєму взутті. В матчі проти Евертона Холанд забив свій черговий м'яч, який став для нього 36. Ерлінг взяв маркер та просто домалював шістку.

Якщо результативність скандинавця не знизиться, то Nike доведеться чекати до кінця сезону, щоб вручити Холанду взуття із правильною цифрою.

Нагадаємо, що за 48 поєдинків у складі Манчестер Сіті у всіх турнірах форвард оформив 52 голи та зробив вісім асистів.

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