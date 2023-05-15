Норвежский нападающий бьет рекорд за рекордом. Недавно Холанд превзошел достижение по количеству голов в течение одного сезона АПЛ, забив 35-й мяч в чемпионате Англии. В честь этого он получил от Nike эксклюзивные бутсы, на которых красовалась цифра 35.

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Форварду Манчестер Сити пришлось самостоятельно исправить цифру на своей обуви. В матче против Эвертона Холланд забил свой очередной мяч, который стал для него 36. Эрлинг взял маркер и просто дорисовал шестерку.

Если результативность скандинавца не снизится, Nike придется ждать до конца сезона, чтобы вручить Холанду обувь с правильной цифрой.

Напомним, что за 48 поединков в составе Манчестер Сити во всех турнирах форвард оформил 52 гола и сделал восемь ассистов.

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