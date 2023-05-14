Фантастичний гол Ґюндоґана у відеоогляді матчу Евертон – Манчестер Сіті – 0:3
23:04 - Читать на русском
Евертон приймав Манчестер Сіті у 36 турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Ілкай Ґюндоґан 37’
Ерлінг Холанд 39’
Ілкай Ґюндоґан 51’
37’ Ілкай Ґюндоґан
39’ Ерлінг Холанд
51’ Ілкай Ґюндоґан
Підопічні Пепа Гвардіоли мчать до титулу чемпіона. В черговому турі АПЛ Манчестер Сіті на виїзді переграв Евертон. Героєм матчу став Ілкай Ґюндоґан, який двічі забив сам, а також асистував Ерлінгу Холанду. Попри те, що у "ірисок" були гарні моменти біля воріт гостей, забити гол престижу не вдалося.
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Манчестер Сіті посідає перше місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи перевагу над Арсеналом в чотири очки. Евертон перебуває на 17 сходинці, випереджаючи зону вильоту на один заліковий пункт.
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