Підопічні Пепа Гвардіоли мчать до титулу чемпіона. В черговому турі АПЛ Манчестер Сіті на виїзді переграв Евертон. Героєм матчу став Ілкай Ґюндоґан, який двічі забив сам, а також асистував Ерлінгу Холанду. Попри те, що у "ірисок" були гарні моменти біля воріт гостей, забити гол престижу не вдалося.

Ман Сіті розбив Евертон у дивному матчі АПЛ – туга за Миколенком, 4+2 неочікуваного героя з шедевром туру на прощання

Манчестер Сіті посідає перше місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи перевагу над Арсеналом в чотири очки. Евертон перебуває на 17 сходинці, випереджаючи зону вильоту на один заліковий пункт.