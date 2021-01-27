Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд очолює список пріоритетів німецького фахівця, повідомляє Daily Mail.

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Наразі Тухель не планує робити революцію і серйозно міняти склад. Проблема центрфорварда була очевидною ще при Лемпарді, але вирішити її не вдалося. Омріяним варіантом підсилення був би саме Холанд, на якого полюють і інші клуби – МЮ, Ман Сіті, Барселона і Реал.

Додамо, що зірка Борусії провів 19 матчів у поточному сезоні, відзначився 21 голом та 3 асистами. Нинішня ціна норвежця за Transfermarkt – 100 млн євро.

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