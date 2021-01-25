Зірка Дортмунда Ерлінг Холанд, схоже, вже ухвалив рішення щодо своєї подальшої кар'єри у Німеччині.

20-річний норвежець не має бажання залишати "чорно-жовтих", повідомляє Goal з посиланням на Kicker. Своє рішення Ерлінг не змінить навіть у випадку вильоту із Ліги чемпіонів.

Челсі готується побити свій трансферний рекорд заради Холанда

Холанда довгий час сватали у різні європейські гранди – Реал, Барселону, Манчестер Сіті та Челсі. Щоправда, сам форвард поки не готовий брати участь у черговому трансфері.

Нагадаємо, зірка Борусії Д перебрався в Німеччину рік тому із австрійського Зальцбурга за 45 млн євро. У 37 матчах за "джмелів" Ерлінг Холанд наколотив 37 м'ячів та 6 разів асистував. Сьогодні портал Transfermarkt оцінює його у 100 млн євро.

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