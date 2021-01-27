Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд возглавляет список приоритетов немецкого специалиста, сообщает Daily Mail.

Холанд определился относительно будущего в Боруссии Д – Реал, Барселона и другие гранды загрустили

Сейчас Тухель не планирует делать революцию и серьезно менять состав. Проблема центрфорварда была очевидной еще при Лэмпарде, но решить ее не удалось. Желанным вариантом усиления был бы именно Холанд, на которого охотятся и другие клубы – МЮ, Манчестер Сити, Барселона и Реал.

Добавим, что звезда Боруссии провел 19 матчей в текущем сезоне, отличился 21 голом и 3 ассистами. Нынешняя цена норвежца за Transfermarkt – 100 млн евро.

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