Холанд схиляється до переходу у Барселону – форвард Борусії не хоче грати разом з Мбаппе
Барселона зберігає шанси придбати зіркового нападника з дортмундської Борусії..
Ерлінг Холанд хотів би приєднатись до Барселони, повідомляє Deportes Cuatro. Норвежця насторожує потенційний перехід в Реал, адже він не хоче бути другим номером після Кіліана Мбаппе. Холанд прагне, щоб майбутній проект будувався саме навколо нього.
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Президент Барселони Жоан Лапорта вже зустрічався з Міно Райолою – агентом нападника Борусії Д, з яким у очільника "блаугранас" хороші стосунки ще з часів переходу Златана Ібрагімовіча в 2009-му. Сторони домовились про трансфер, якщо каталонцям вдасться знайти гроші на Ерлінга. Портал Transfermarkt оцінює норвежця у 150 млн євро.
Відзначимо, що нападник провів 16 матчів за Борусію Д цього сезону в усіх змаганнях, у яких примудрився наколотити 19 голів та віддати 5 асистів.
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