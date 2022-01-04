Ерлінг Холанд хотів би приєднатись до Барселони, повідомляє Deportes Cuatro. Норвежця насторожує потенційний перехід в Реал, адже він не хоче бути другим номером після Кіліана Мбаппе. Холанд прагне, щоб майбутній проект будувався саме навколо нього.

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Президент Барселони Жоан Лапорта вже зустрічався з Міно Райолою – агентом нападника Борусії Д, з яким у очільника "блаугранас" хороші стосунки ще з часів переходу Златана Ібрагімовіча в 2009-му. Сторони домовились про трансфер, якщо каталонцям вдасться знайти гроші на Ерлінга. Портал Transfermarkt оцінює норвежця у 150 млн євро.

Відзначимо, що нападник провів 16 матчів за Борусію Д цього сезону в усіх змаганнях, у яких примудрився наколотити 19 голів та віддати 5 асистів.

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