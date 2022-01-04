Эрлинг Холанд хотел бы присоединиться к Барселоне, сообщает Deportes Cuatro. Норвежца настораживает потенциальный переход в Реал, ведь он не хочет быть вторым номером после Килиана Мбаппе. Холанд стремится, чтобы будущий проект строился именно вокруг него.

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Президент Барселоны Жоан Лапорта уже встречался с Мино Райолой – агентом нападающего Борусии Д, с которым у главы "блаугранас" хорошие отношения еще со времен перехода Златана Ибрагимовича в 2009-м. Стороны договорились о трансфере, если каталонцам удастся найти деньги на Эрлинга. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 150 млн евро.

Отметим, что нападающий провел 16 матчей за Борусию Д в этом сезоне во всех соревнованиях, в которых умудрился наколотить 19 голов и отдать 5 ассистов.

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