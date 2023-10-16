Євро-2024: учасники фінальної частини
10:23 - Читать на русском
7 команд гарантували собі участь на чемпіонаті Європи наступного літа.
Євро-2024 пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року в десяти німецьких містах. Загалом у турнірі візьмуть участь 24 збірні. Більшість кваліфікуються через відбірний турнір, а останні місця будуть розіграні у плей-офф Ліги націй.
Учасники Євро:
Німеччина (господар)
Бельгія
Франція
Португалія
Іспанія
Шотландія
Туреччина
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