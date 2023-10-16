Євро-2024 пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року в десяти німецьких містах. Загалом у турнірі візьмуть участь 24 збірні. Більшість кваліфікуються через відбірний турнір, а останні місця будуть розіграні у плей-офф Ліги націй.

Учасники Євро:

Німеччина (господар)

Бельгія

Франція

Португалія

Іспанія

Шотландія

Туреччина