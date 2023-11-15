"Побачила Холанда й оху*ла", – Кім Кардаш'ян поділилася емоціями від зустрічі з зіркою АПЛ
16:57 - Читать на русском
Американська селебріті Кім Кардаш'ян не змогла стримати захоплення після того, як побачила Ерлінга Холанда.
Кардаш'ян і Холанд – амбасадори Dolce & Gabbana. Знаменитості влітку зустрілися на події, організованій брендом.
"Золотий м'яч-2023": відомо, як Україна проголосувала за претендентів на нагороду
Кім в інтерв'ю GQ Sport поділилася своїми враженнями:
"Я була в Італії, побачила Ерлінга Холанда й оху*ла. Бо знаю, що мій син був би просто в захваті. Футбол – його тема.
Ну, і я, як оці лузери, прямо там набираю по FaceTime сина і кричу: "Сейнт, ти не повіриш, на кого я щойно наткнулася!"
Говорю з ним і така думаю: "Я перетворююся в тих невдах, перетворююся в тих невдах... Соррі."
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter