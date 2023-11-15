Американська селебріті Кім Кардаш'ян не змогла стримати захоплення після того, як побачила Ерлінга Холанда.

Кардаш'ян і Холанд – амбасадори Dolce & Gabbana. Знаменитості влітку зустрілися на події, організованій брендом.

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Кім в інтерв'ю GQ Sport поділилася своїми враженнями:

"Я була в Італії, побачила Ерлінга Холанда й оху*ла. Бо знаю, що мій син був би просто в захваті. Футбол – його тема.

Ну, і я, як оці лузери, прямо там набираю по FaceTime сина і кричу: "Сейнт, ти не повіриш, на кого я щойно наткнулася!"

Говорю з ним і така думаю: "Я перетворююся в тих невдах, перетворююся в тих невдах... Соррі."