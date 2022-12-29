Дортмундський клуб починає втрачати терпіння. Не секрет, що Ерлінг Холанд і Кіліан Мбаппе є найбажанішими гравцями на трансферному ринку. Норвежець, а особливо його агент Міно Райола, регулярно провокує Борусію, натякаючи на інтерес то Реала з Барселоною, то Манчестер Сіті, то інших грандів.

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Дортмунд втомився від цих ігор і хоче визначеності, щоб планувати подальшу стратегію розвитку на найближчі роки. У клубі попросили Холанда озвучити своє рішення – продовжити кар'єру в Борусії, чи змінити клуб. Норвежець отримав чіткий дедлайн – до кінця лютого він повинен остаточно визначитися з майбутнім, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Bild.

У сезоні 2021/22 Ерлінг забив 19 голів у 16-ти поєдинках за Борусію. Загальна статистика вражає ще більше – 75 матчів, 76 голів.

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