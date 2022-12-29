"Шмели" стремятся, чтобы 21-летний норвежец как можно скорее определился со своим будущим.

Дортмундский клуб начинает терять терпение. Не секрет, что Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе являются самыми желанными игроками на трансферном рынке. Норвежец, особенно его агент Мино Райола, регулярно провоцирует Борусию, намекая на интерес то Реала с Барселоной, то Манчестер Сити, то других грандов.

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Дортмунд устал от этих игр и хочет определенности, чтобы планировать дальнейшую стратегию развития на ближайшие годы. В клубе попросили Холанда озвучить свое решение – продолжить карьеру в Борусии или сменить клуб. Норвежец получил четкий дедлайн – до конца февраля он должен окончательно определиться с будущим, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Bild.

В сезоне 2021/22 Эрлинг забил 19 голов в 16-ти поединках за Борусию. Общая статистика впечатляет еще больше – 75 матчей, 76 голов.

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