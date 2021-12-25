Реал і два Манчестери будуть здатні сплатити клаусулу 21-річного норвежця, повідомляє Marca з посиланням на Bild.

Манчестер Сіті планує влаштувати розпродаж заради трансферу Холанда

Щоправда, пункт викупу активується лише влітку 2022 року. Якщо хтось наважиться купувати Холанда вже взимку, то доведеться пропонувати Борусії значно більші гроші. Реал, Манчестер Сіті та Юнайтед вважаються головними претендентами на форварда, оскільки інші гранди Європи мають проблеми з фінансами або взагалі не займаються пошуками нового нападника.

Частину цього сезону Холанд пропустив через травму, але однаково встиг награти 16 матчів, у яких відзначився 19 м'ячами і 5 асистами.

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