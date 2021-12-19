"Куди б я не пішов, усі говорять вам про Холанда. Я знаю, що Реал дуже зацікавлений у ньому. Я міг би назвати ще 25 зацікавлених клубів. Можливо, він піде, а можливо, і залишиться. Кілька днів тому я мала гарну розмову з Райолою. Ми дружелюбно поговорили телефоном. У нас обов'язково буде ще одна зустріч у найближчі кілька тижнів.

Реал продовжує цікавитись Холандом – перехід може відбутись раніше, ніж планувалось

Основна увага приділяється розвитку Холанда. Як і у випадку з Лєвандовскі, я хотів би одного разу пишатися Ерлінгом, коли той виграє Лігу чемпіонів. Особисто я вважаю, що для нього буде добре залишитися в Бундеслізі довше. Райола – розумний чоловік, він знає, що робить", – цитує Ватцке Bild.

Додамо, що Ерлінг провів 16 матчів за Борусію Д у поточному сезоні, у яких забив 19 голів та віддав 5 результативних передач.

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