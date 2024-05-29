Словенець Славко Вінчіч отримає 10 тисяч євро за свою роботу на Вемблі, повідомляє Marca. Лайнсменам випишуть чеки на 3 тисячі євро, резервному на півтори тисячі, а відповідальний за VAR заробить 4 тисячі.

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Гонорари головних суддів ростуть упродовж сезону єврокубків. На груповому етапі ЛЧ вони отримують по 6 тисяч євро за матч, а в чвертьфіналах і півфіналах – по 7,5 тисяч. Стільки ж заробив румун Іштван Ковач, який вже відпрацював фінал Ліги Європи.

Нагадаємо, фінал ЛЧ 2023/24 відбудеться на лондонському Вемблі. Стартовий свисток матчу Борусія Д – Реал повинен пролунати о 22:00 за київським часом.

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