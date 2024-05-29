"Для мене мій найкращий матч – проти Барселони на Монжуїку. Крім перемоги (4:2, – прим.) ми продемонстрували чудову гру, і я думаю, що саме після цього у роздягальні змінилась атмосфера і ми повірили, що можемо досягти хороших результатів.

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Не знаю, чи став я одним із найкращих гравців Жирони, чи ні, я зосередився на команді. Це був важкий сезон, в якому я мав декілька травм. Я амбітний і дивлюся в майбутнє з великим бажанням і ентузіазмом. Думаю, найкраще ще попереду", – сказав Циганков в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за Жирону 34 матчі у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 7 асистів. Його контракт з каталонцями чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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