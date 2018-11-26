Захисник Хоффенхайма Бічакчіч: Три очки у матчі з Шахтарем та Ліга Європи – наше завдання-мінімум

Захисник Хоффенхайма Ермін Бічакчіч поділився очікуваннями напередодні матчу проти Шахтаря.

"Ліга чемпіонів – особливий турнір. Усі знають про те, наскільки значущим є завтрашній поєдинок. Наші сподівання дуже великі. Гадаю, очікується надзвичайно цікава гра.

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Потрібно приділити увагу тому, як ми захищаємось командно, від нападників до футболістів лінії оборони. Ми маємо стати надійнішими, робити все можливе індивідуально та колективно. Не давати суперникові створювати шанси протягом 90 хвилин часом дуже складно. Проте, слід бути активними, агресивними й цілковито сфокусованими на своїх діях позаду.

Гравці Шахтаря досить міцні та швидкі – ми повинні бути до цього готові. Я тому і сказав спочатку, що попереду цікавий поєдинок. Вважаю, ми дуже непогано зіграли з ними на виїзді. А завтра – домашній матч, і в підтримці вболівальників наша перевага. Цілком зосереджені, здатні виконати план та домогтися результату.

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Ми завжди націлені на максимум. Я б не прийшов на прес-конференцію говорити те, що вважаю неможливим. Маємо змогу завтра зробити перший крок і здобути дебютну перемогу в Лізі чемпіонів. Три очки та Ліга Європи – це наше завдання-мінімум", – цитує Бічакчіча офіційний сайт Шахтаря.