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Капітан Хоффенхайма Фогт: Весело грати проти Тайсона та Марлоса

21:57 77 Читать на русском
Капітан Хоффенхайма Фогт: Весело грати проти Тайсона та Марлоса
Кевін Фогт / Соцмережі

Капітан Хоффенхайма Кевін Фогт поділився очікуваннями від матчу проти Шахтаря у 5 турі Ліги чемпіонів.

"Ми показували хорошу гру, але все ще не вдалося здобути перемогу у Лізі чемпіонів. Хочемо це змінити в матчі з Шахтарем і здобути цю історичну перемогу.

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У Лізі чемпіонів виступають атакувальні гравці чудової якості. Вони є у Сіті, а також і у Ліона – це Набіль Фекір і Депай, і у Шахтаря – Тайсон і Марлос. Ми граємо проти висококваліфікованих футболістів. Це неймовірно весело грати проти них, я бачу, що можу змагатися на їхньому рівні.

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Ми дуже мотивовані. Ми побачили, що можемо створити багато моментів біля воріт Шахтаря, але також і побачили силу їх атаки. Це буде справжня битва, але я налаштований оптимістично на першу в історії перемогу в ЛЧ для Хоффенхайма", – цитує Фогта офіційний сайт Хоффенхайма.

Ліга чемпіонів5 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм
до матчу
23
год
:
15
хв
Шахтар
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