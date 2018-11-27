Хоффенхайм – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Хоффенхайм принимает Шахтер в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Хоффенхайм – Шахтер

27 ноября, 22:00, Зинсхайм, "Вирзоль Рейн-Неккар-Арена"

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Шахтер в текущем сезоне Лиги чемпионов ещё не потерял шансов на выход в плей-офф, имея шанс попасть туда даже при ничейном счете с Хоффенхаймом. В случае поражения французов в Манчестере и Харькове и в условиях повторной победы Сити над немцами донеччане запрыгнут в 1/8 финала, хотя в случае сегодняшнего поражения на Рейн-Неккар-Арене подопечные Паулу Фонсеки потеряют шансы даже на евровесну, отстав от третьей строчки на четыре очка. Таким образом, можно констатировать: в Зинсхайме чемпион Украины проведёт ключевой поединок сезона – по крайней мере, именно на эту минуту.

Хоффенхайм – Шахтер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Хоффенхайм в первом туре неприятно нас удивил, приехав в Харьков и начисто переиграв "горняков". 30-летний Юлиан Нагельсманн провёл настоящий тактический мастер-класс для Паулу Фонсеки: его команда благодаря высокому прессингу выдавливала мяч на фуллбеков и ловила их там в ловушки, а защищалась блоком "2+3", отдав поле Шахтеру и перекрывая все варианты для передачч. Как следствие, хозяева при владении мячом в 61% имели в четыре раза меньший показатель коэффициента ожидаемых голов (0,46 против 1,63), поэтому финальный счёт 2:2 можно считать успехом. Хоффенхайм физически просел в финальном отрезке игры и несколько потерял дисциплину, хотя пропустил откровенно шальной гол – впрочем, и сам забивал благодаря ошибке Пятова. Так или иначе, но зинсхаймцы проявили себя очень серьёзным соперником.

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В Харькове Хоффенхайм дважды заставил Шахтер отыгрываться

В текущем сезоне команда Нагельсманна часто проводит подобные развесёлые поединки. Так, в "спарке" против Лиона были зафиксированы две феерические ничьи (3:3 и 2:2) – и во Франции немцы в меньшинстве смогли отыграться в компенсированное арбитром время. На выходных же Хоффенхайм потерял очки в Берлине, забив Герте уже на первой минуте и выигрывая к 55-й со счётом 1:3 – и на 87-й уже имея счёт 3:3. Это очень важный сигнал для Шахтера: на Рейн-Неккар-Арене "горняки" не имеют права выключаться даже при самых катастрофических раскладах – и даже на последних секундах. Впрочем, в первом туре нынешней Лиги чемпионов донеччане должны это были понять.

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В текущем сезоне Шахтеру катастрофически не хватает класса в топ-матчах. Хоффенхайм переиграл чемпионов Украины тактически и физически, Лион с выходом Депая уничтожил нашу оборону за две минуты, а Сити просто её деклассировал. Единственным светлым пятном на фоне классового разлома выступал Тайсон, который именно в поединке против немцев продемонстрировал свою фантастическую силу и важность. Именно благодаря его грамотным перемищенням в центре оборонительный блок Нагельсманна разрушался, что позволяло разыгрывать большинство в отдельных эпизодах. Тайсон собственными индивидуальными качествами способствовал макимально быстрому продвижению мяча вперёд: так, он выполнил 13 progressive runs (рывков с мячом на 10 и более метров) и три обостряющие передачи, а также принял 39 пасов от партнеров. Это показатели настоящего топ-футболиста в независимости от любых контекстов.

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Тайсон – ключевой исполнитель Шахтера в матчах Лиги чемпионов

Слабым звеном Шахтера остаётся оборона. Защитники донецкой команды слишком часто ошибаются перед собственным штрафным, не имеют стабильной связки в центре и очень слабы при игре один в один – Депай и футболисты Манчестер Сити не дадут соврать. В сочетании со склонным к простым ошибкам и откровенным ляпам голкипером данный фактор особенно печальный, хотя в этой истории есть и положительные моменты. Очень сильный сезон проводят фуллбеки Исмаили и Матвиенко – последний вообще стал открытием и создал серьёзную конкуренцию на правом фланге – а Ярослав Ракицкий обладает прекрасным первым пасом и грамотно им распоряжается. Правда, его в Германии не будет, что также является существенной проблемой. Словом, легко на Рейн-Неккар-Арене не будет – ну а кто обещал легкую прогулку?

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Статистика противостояния и интересные факты

1. Шахтер и Хоффенхайм во второй раз встречаются между собой. Первый матч состоялся в 1-м туре нынешней ЛЧ, а до того немецкий клуб ни разу не играл против украинских.

2. Шахтер, как и все остальные украинские клубы, имеет весьма посредственные результаты во встречах против немецких – 15 матчей, 4 победы, 6 ничьих и 5 поражений при общем счёте 14:25. Впрочем, именно у немецкого клуба (Вердер) Шахтер выиграл Кубок УЕФА.

3. Немецкие клубы очень удачно играют против украинских, в 50 матчах одержав 25 побед, 13 ничьих и проиграв лишь 12 раз. Общий счет – 55:94 в пользу Бундеслиги.

4. Главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсманн не только является самым молодым наставником в немецкой Бундеслиге, но и во всей истории Лиги чемпионов.

5. Хоффенхайм трудно назвать немецким топ-клубом, однако его состав, по данным Transfermarkt, дороже донецкого в более чем два раза – € 214,85 млн против € 92,7 млн.

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Кадровая ситуация

Хоффенхайму точно не поможет полузащитник Касим Нуху, который в поединке против Лиона получил красную карточку и сегодня отбывает за неё дисквалификацию. Из-за травм не сыграют Лукас Рупп и Надим Амири, которые залечивают ахилл и ушиб стопы соответственно, а Фабиан Гриллич не выйдет на поле из-за повреждения пальца. Под вопросом также участие Денниса Гейгера и Беньямина Хубнера. Большую часть этих футболистов Юлиан Нагальсманн имеет кем заменить, поэтому критически тяжёлыми эти потери назвать трудно.

Марлос не успел восстановиться к матчу против Хоффенхайма

Шахтер отправился в Германию без Марлоса, который так и не успел восстановиться, и Ярослава Ракицкого – последний на тренировке почувствовал боль в колене и остался в Киеве. Кроме того, не сыграют Фернандо и Иван Ордец, а по форме Сергея Кривцова и Тараса Степаненко есть определённые вопросы. Защитник пропускал прошлый тур УПЛ из-за травмы, полученной в национальной сборной, а вот опорник подхватил ОРВИ, поэтому кто из них в лучшей форме – пока неизвестно. Со Львовом не играл и Богдан Бутко, однако он проводил беговую работу на тренировках и должен был восстановиться к выезду в Германию. Дисквалифицированных в составе Шахтера нет.

Хоффенхайм – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Паулу Фонсеки

Ориентировочные составы на матч Хоффенхайм – Шахтер

Хоффенхайм: Бауманн – Бичакчич, Фогт, Акпогума – Грифо, Крамарич, Демирбай, Бренет, Шульц – Бельфодиль, Жоелинтон

Шахтер: Пятов – Данченко, Матвиенко, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Майкон – Нем, Тайсон, Болбат – Мораес

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Юлиан Нагельсманн - тренер, который не скрывает, что думает о тактике даже в туалете. Он является гиком в этой теме, следит за последними трендами и постоянно делает разумные прогнозы относительно будущего футбола – в частности, касательно отмирания схем и расцвета "ложных" позиций. Его гений "горняки" уже почувствовали в Харькове, однако навязать конкурентный бой немецкому коллективу наш чемпион смог. В первую очередь, это заслуга Тайсона, противодействие которому зинсхаймский вундеркинд так и не нашёл, однако потеря концентрации и дисциплины также были характерны для Хоффенхайма в Харькове. Эти проблемы преследуют команду весь сезон, который без них вполне мог проходить под знаком борьбы за медали. Вероятно, с Шахтером мы их снова увидим; в конце концов, при всём уважении к сопернику, Хоффе–- не Манчестер Сити.

Хоффенхайм – Шахтер: предматчевая пресс-конференция Юлиана Нагельсманна

Хоффенхайм – фаворит матча Лиги чемпионов против Шахтера

Тем не менее, в главном поединке сезона без ряда важных исполнителей на ключевых позициях надеяться на положительный результат в Германии будет трудно. Тактический блок в первом туре проходился не в последнюю очередь благодаря первому пасу Ракицкого, на который грамотно реагировали атакующие игроки и который нивелировал прессинг Жоелинтона и Шалая. Центр поля удержать будет ещё труднее, ведь Степаненко вряд ли выйдет на поле в пиковой форме – хотя и при здоровом Тарасе немцы разрывали эту зону. В конце концов, у хозяев больше опыта тяжёлых поединков против мощных команд, а также большее количество высококлассных исполнителей в каждой из линий. Учитывая все эти факторы, Хоффенхайм можно назвать однозначным фаворитом встречи.

Михаил Юхименко, Футбол 24.