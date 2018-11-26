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ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Майкон – про матч з Хоффенхаймом: Ми вже вигравали важливі ігри у цьому сезоні

20:13 67 Читать на русском
Майкон – про матч з Хоффенхаймом: Ми вже вигравали важливі ігри у цьому сезоні
Майкон / ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Майкон поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма.

"Насправді, цьогорічна Ліга чемпіонів нас багато чому навчила. Були такі матчі, в яких ми провели хороший перший тайм, а після перерви грали гірше. Для нас важливо розуміти, що потрібно грати з першої і до останньої хвилини.

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Зрозуміло, що ми приїхали сюди з думками про перемогу, але перш за все ми повинні показати хорошу гру. Команда завжди налаштовується тільки на перемогу.

Так, я забив Хоффенхайму в Харкові, однак завтра все не буде залежати від мене або моєї гри. Хто заб'є, хто віддасть передачу – це зовсім неважливо. Головне, щоб команда грала згуртовано і разом досягала результату.

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Хвилювання перед таким важливим матчем? Скажу, що перед будь-яким матчем Ліги чемпіонів спати дуже складно. Ніч ніколи не буває спокійною. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що і як ми будемо робити на полі.

Ми вже вигравали важливі матчі у цьому сезоні, тому не варто налаштовуватися на щось погане. Максимальна концентрація і хороший настрій – це ми постараємося показати завтра", – цитує Майкона Ua-Football.

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Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм
до матчу
23
год
:
14
хв
Шахтар
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