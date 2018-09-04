Хоффенхайм – суперник Шахтаря в ЛЧ: прогресивні технології, наймолодший тренер Бундесліги і втрата лідерів атаки

"Футбол 24" розповідає про першого суперника Шахтаря в Лізі чемпіонів – німецький Хоффенхайм. Село, прогресивні технології, одіозний власник і талановитий тренер – про все це в нашому матеріалі.

ТШГ 1899 Хоффенхайм – провінційний клуб з однойменного села (трішки більше як 3 тисячі жителів) на півночі Баден-Вюртембергу, яке підпорядковане місту Зінсхайм. Хоча в назві стоїть красива дата з позаминулого століття, Хоффенхайм став відомим лише у 2000-х роках.

Шахтар дізнався суперників на груповому етапі Ліги чемпіонів 2018/19

З села в Бундеслігу

Тривалий час це була проста сільська команда без будь-яких амбіцій і перспектив щодо професійного футболу. І перше, і друге з'явилося у 90-х з інвестиціями Дітмара Хоппа – солідного бізнесмена і мультимільйонера, який у молодості грав за Хоффенхайм. Це одіозна персона в німецькому футболі, про яку варто поговорити в окремому матеріалі.

Пристойні (на рівні 8-6 дивізіону) поступові грошові вливання в інфраструктуру дали клубу змогу створити успішний проект, запросити кваліфікованого тренера Ральфа Рангніка, швидко пройти шлях до Бундесліги і зацікавити людей Хоффенхаймом. На матчі "селян" зараз постійно збирається новенька 30-тисячна сучасна Вірзоль Райн-Некар-Арена, споруджена на кошти з того ж гаманця.

Домашній стадіон Хоффенхайма – Вірзоль Райн-Некар-Арена

У Німеччині недолюблюють Хоффенхайм, адже він вважається дещо штучним: гроші зі сторони, розвивався не через внески вболівальників. Всі чули про гасло зінсхаймських фанів до РБ Лейпцига: "Поверніть нам статус найбільш ненависного клубу". Однак тут ситуація значно спокійніша, ніж з "биками". ТШГ є не майданчиком для реклами якоїсь компанії, а саме футбольним проектом.

"У нас немає великих традицій, але в нас є велике майбутнє", – ці слова Дітмара Хоппа чітко відбивають реальність Хоффенхайма. Через клуб пройшли такі відомі футболісти, як Роберто Фірміно, Ведад Ібішевіч, Демба Ба, Сандро Вагнер, Ніклас Зюле. Останні 2 сезони Хоффенхайм фінішує в топ-4 Бундесліги, а матч з Шахтарем стане офіційним дебютом у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Тренування майбутнього

Хоффенхайм – найбільш прогресивний німецький клуб. Для підготовки гравців активно використовуються новітні технології: це і вже загальновідомий Footbonaut (своєрідна кімната для підвищення техніки, реакції та швидкості мислення), і програма віртуальної реальності (покращує концентрацію та пам'ять), і комп'ютеризований збір інформації щодо фізичного стану футболістів на заняттях.

Найновішим експериментом стала величезна інтерактивна стіна поруч з тренувальним полем. На ній зображаються усі переміщення гравців, а головний тренер за допомогою свого айпаду може відразу на місці вказувати на помилки підопічних та потенційне їхнє вирішення.

Гравці Хоффенхайма грають FIFA на тренуванні

Звідки це все у провінційного клубу? З бізнесу Дітмара Хоппа, завдяки якому він якраз і став багатим. Хопп разом з партнерами заснував компанію SAP, яка зараз є одним з провідних виробників програмного забезпечення в Німеччині. Новинки на собі спершу випробовує Хоффенхайм.

Найперспективніший тренер Німеччини

Для ефективного використання цих фішок потрібен відповідний фахівець на посаді головного тренера. Дітмар Хопп чітко розумів, що для виходу на новий рівень ставку слід зробити на представника нової генерації, на так званого "laptop coach". У клубі з 2012 року такий був – Юліан Нагельсманн навчався в знаменитій академії Геннеса Вайсвайлера і паралельно працював з молодіжними командами Хоффенхайма. Тім Візе називав його "Міні-Моурінью" за схибленість на розробці різних тактичних схем і виснажливих, але ефективних методах тренувань.

Юліан Нагельсманн – оцінений у 400 млн євро тренер нової ери, який грав проти своїх підопічних і озброєний наукою

Свого часу Нагельсманн отримав дуже болісні удари долі в 20 років – розрив хрестоподібних зв'язок коліна розбив мрію стати професійним футболістом, а смерть батька змусила Юліана взяти на себе всі обов'язки голови сім'ї. Його врятував Томас Тухель – тогочасний коуч Нагельсманна в другій команді Аугсбурга, який дав молодому підопічному перший досвід тренерської роботи.

Відтак, коли Нагельсманн у 28 років став наймолодшим наставником Бундесліги, це лише для преси було "піар-ходом" чи "авантюрою". Насправді ж, він вже був готовим до такої посади. Восени 2015-го Дітмар Хопп призначив Нагельсманна головним тренером Хоффенхайма з початку сезону-2016/17, однак Юліану довелося очолити першу команду ще протягом попереднього чемпіонату, де зінсхаймці з Хубом Стевенсом (покинув команду офіційно через проблеми зі здоров'ям) впевнено йшли на виліт з еліти.

Юліан Нагельсманн – найкращий німецький тренер 2017 року

Нагельсманн, продовжуючи навчання в академії, зберіг для "1899-х" прописку, а протягом наступного року вивів Хоффенхайм у Лігу чемпіонів і став найкращим тренером Німеччини-2017. У минулій першості команда під керівництвом Юліана зробила наступний крок – бронзові медалі та вихід в груповий раунд ЛЧ. Щоправда, поточний сезон стане останнім для молодого тренера на Вірзоль Райн-Некар-Арені – влітку 2019-го він очолить РБ Лейпциг, контракт вже підписано.

Трансферне літо послабило команду

На відміну від головного тренера, ключових гравців Хоффенхайм протягом цього трансферного вікна не втримав. Ба більше, нічого на них не заробив. Найефективніший футболіст "селян" у минулій Бундеслізі Марк Ут (14 голів і 8 асистів) на правах вільного агента перейшов у Шальке, а ще один лідер атак Серж Гнабрі (10 голів і 5 асистів) повернувся з оренди в Баварію.

При всіх бізнес-успіхах Дітмара Хоппа його клуб не має бюджету на рівні прямих конкурентів у боротьбі за зону Ліги чемпіонів. У міжсезоння-2018 декілька позицій все ж були підсилені. Найдорожчим новачком став Касім Нуху (8 млн євро) – центральний захисник Янг Бойз, яким цікавилося Динамо.

Касім Нуху обрав Хоффенхайм, а не Динамо

Для підсилення середньої лінії та підтримки атаки у Грайхгау приїхали Леонардо Біттенкурт (за 6 млн євро з Кельна) та Вінченцо Гріффо (за 5,5 млн євро з Борусії М). Ісхак Бельфоділ (за 5,5 млн євро зі Стандарду) додасть варіантів попереду. Також прийшли Джошуа Бренет (за 3,5 млн євро з ПСВ) і Різ Нельсон (оренда з Арсенала). Реальним підсиленням з миттєвою користю можна назвати трансфери Касіма та Біттенкурта – вони вже в основі.

Лідери та кадрові проблеми

Основна схема Хоффенхайма – 3-5-2. Юліан Нагельсманн робить акцент на короткі передачі та грамотне зональне розміщення футболістів. Хоффенхайм любить спонукати суперника на пресинг, після чого швидкими передачами у вільні зони між лініями доходить до чужих воріт.

Ключова фігура у формації "селян" – капітан Кевін Фогт. Він грає центрального з трьох центрбеків, а його роль полягає у просуванні м'яча поміж лініями. Фогт є колишнім хавбеком, тому з культурою пасу та баченням поля у нього все чудово. У Бундеслізі деякі тренери використовують своїх центрфорвардів для нейтралізації Фогта шляхом позбавлення його вільного простору. Зокрема, в першому турі нового сезону Роберт Лєвандовскі постійно перекривав можливість пасу на капітана Хоффенхайма від його партнерів.

Важливі гравці центра поля Керем Демірбай і Надім Амірі перебувають в лазареті, їхні ролі наразі виконують Біттенкурт і Цубер. Натомість продовжують прогресувати латералі Павел Кадержабек і Ніко Шульц. 25-річний лівий вінгбек – єдиний гравець Хоффенхайма, який отримав виклик у збірну Німеччини на найближчі матчі. Хоча поборотися там за основу йому буде складно – Шульц значно ефективніший у грі з трьома центрбеками. Втім, і сам Хоффенхайм після міжнародної паузи якраз перед Шахтарем може перебудуватися на 4-3-3 через кадрову кризу в центрі захисту – 4 оборонці травмовані.

Хоффенхайм – бронзовий призер Бундесліги-2017/18

В атаці Юліан Нагельсманн покладає головні надії на срібного призера ЧС-2018 Андрея Крамаріча, який досить несподівано вирішив залишитися в клубі, та Адама Шалаї. Після двох турів Бундесліги угорець з 3 голами очолює бомбардирські перегони. Результативний удар у ворота Баварії не допоміг ніяк – поразка 3:1, а от дубль проти Фрайбурга приніс 3 очки.

Хоффенхайм складно назвати фаворитом на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів з групи Манчестер Сіті, Ліона та Шахтаря. Вдома "гірники" мають всі шанси розраховувати на очки в матчі з німецькою командою, на виїзді ж в Зінсхаймі нічия буде позитивом для української команди.

Хейт від всієї Німеччини, ставка на молодь і все для Red Bull. РБ Лейпциг – сильний і хитрий суперник Зорі в Лізі Європи