Программу 10-го тура Бундеслиги открывал поединок на Фелтинс-Арене, где Шальке принимал Хоффенхайм. Обе команды в последних трёх матчах не выиграли ни разу, однако позиции у них были диаметрально противоположными. Гельзенкирхенцы проиграли трижды подряд и шли в турнирной таблице третьими с конца, а зинсхаймцы в случае победы поднялись бы в топ-3.

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В целом, игра оказалась равной. Коллективы нанесли по полтора десятка ударов и шли на равных по проценту владения и точности передач – впрочем, гости выглядели острее, семь раз пробив в створ ворот. У Шальке же было только два попадания.

Что наиболее важно, зинсхаймцы свои возможности реализовали, оформив разгром за час. Уже на 11-й минуте Хоффенхайм заработал пенальти, который реализовал Сков, а перед свистком на перерыв преимущество удвоил Даббур – он пробил с левого угла штрафной точно в дальнюю девятку. На 59-й же минуте подопечные Анде Брайтенрайтера заработали ещё один пенальти, а точный удар Скова с "точки" установил окончательный счёт встречи. 0:3.

Таким образом, Хоффенхайм набрал 17 очков и поднялся на третью позицию в турнирной таблице Бундеслиги. Зинсхаймцы опередили Баварию на один зачётный балл – впрочем, конкуренты проведут свои матчи завтра и послезавтра. Шальке же с 6 пунктами в активе остаётся на шестнадцатой строчке.

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