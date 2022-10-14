Найвдаліше цього тижня, як і в 2 турі, виступила команда Кучера. Довбик продовжив феноменальну результативну серію (9 голів і 3 асисти за останні 6 матчів), а СК Дніпро-1 уже вдруге на груповому етапі став єдиним з тріо українських клубів, який переміг серед тижня. Кожна перемога наших хлопців приносить у таблицю коефіцієнтів 0,4 очка. Саме на стільки, наприклад, Україну обігнала Туреччина, якій ще й зарахувалися бонусні бали за достроковий прохід Фенербахче з Башакшехіром у плей-офф Ліг Європи (тут додатково дають 2 пункти, які треба ділити на 5 учасників) і конференцій (1).

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Навіть повторення найкращого осіннього тижня в поточному єврокубковому сезоні не допомогло нашим представникам втримати бодай 15 позицію. Відтак станом на 14 жовтня УПЛ втрачає квоту на одну команду, зменшуючи кількість своїх команд в Європі до 4. Однак з надією відзначаємо, наскільки швидко все можна змінити в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Ще 7 днів тому Туреччина завершила ігровий тиждень на 18 місці. А зараз 4 перемоги підняли її відразу на 14 рядок. Про таке тижневе поповнення (2,2 очка), щоправда, наразі можемо тільки мріяти.

Водночас не все так погано, і бачимо певний прогрес. Завдяки перемозі дніпрян і нічиїй "гірників" вдалося скоротити відставання від Швейцарії, Чехії, Норвегії та Сербії, які йдуть вище й також виступають не дуже стабільно. Цюрих узяв у групі Зінченка курс на графік Динамо (4 поразки в ЛЄ), Базель несподівано забуксував у квартеті Ліги конференцій зі словаками, литовцями і вірменами, хоча 1 місце навряд чи кудись дінеться. Тому найкращі шанси потягатися за повернення у топ-15 маємо зі швейцарцями, в яких ще й на команду менше (плюс є всі шанси позбутися Цюриха).

Водночас потрібно не забувати, що твориться за спиною. Хорватія і Греція синхронно провалилися. Останні разом зі Шотландією – головні лузери сезону в топ-20. Греки не набрали й 2 балів. У шотландців менше 3. А ось Данія загрозливо набирає темп. Скандинави відстають тепер лише на 0,875. За сезон ми підпустили данців на 1 бал, тому така перевага – ніщо з нашими темпами тринькати запаси. Наївно сподіватися, що в один момент вони самі зупиняться. Україна замикає лише топ-25 за набраними очками у поточному сезоні – треба прокидатися. Наші клуби поповнили скарбничку на стільки ж, скільки Кіпр (3,7). А тому матчі Динамо і СК Дніпро-1 проти АЕКа та Аполлона у 5 турі набирають подвійного значення.

Кіпріоти, звісно, наразі нам не конкуренти, але віддавати їм очки в особистих поєдинках більше не можна. Насправді єврокубковий тиждень 25-27 жовтня стане ключовим для українців. Адже всі команди грають проти найслабших суперників своїх груп. Тому, коли як не тоді набирати максимум чи хоча б взяти нарешті планку 2 перемог. За такого розкладу ми б отримали всі шанси побачити всі 3 українській клуби навесні в єврокубках. Шахтар повинен не відпустити як мінімум Лігу Європи. Динамо і СК Дніпро-1 ще мають по одному пекельному поєдинку, але обом цілком реально опинитися в Лізі конференцій.

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