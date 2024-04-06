У матчі 28-го туру чемпіонату Німеччини дортмундська Борусія на своєму полі програла Штутгарту (0:1) . Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

У центральному матчі дня дортмундська Борусія приймала Штутгарт. "Джмелі" на цей поєдинок вийшли у спеціальній формі, присвяченій 50-річчю домашнього стадіону.

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"Шваби" перед дуеллю йшли третіми і випереджали суперника на 4 пункти. Підопічним Едіна Терзіча кров з носа треба було відбирати очки у одного з головних конкурентів, але й не слід було забувати про чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти Атлетіко, який відбудеться наступного тижня.

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Вже на початку матчу Адейємі увірвався у штрафний Штугарта і опинився на газоні. "Джмелі" вимагали пенальті, але VAR порушення не побачив.

На 14-й хвилині Емре Джан завдав першого удару Борусії з далекої відстані, пробиваючи під праву стійку – Нюбель у падінні перевів на кутовий. За трохи Забітцер ледь не застав зненацька кіпера швабів – Алєксандер лише з другої спроби зафіксував м'яч після удару Марселя.

В середині тайму Гірассі відверто пробачив суперника – після навісу Міттельштадта з лівого флангу Сергу першим вискочив на м'яч, але головою спрямував сферу повз стійку.

За трохи Адейємі втік від Вагномана, вийшов на побачення з Нюбелем, але не зміг переграти кіпера Штутгарта – той встиг виставити ногу і перевести круглого на кутовий.

Одразу по перерві Штутгарт втратив 100%-ий момент: Левелінг з льоту замикав навіс Фюхріха в район одинадцятиметрової позначки, але пробив вкрай невдало. Команди вперто не хотіли розкриватись, грали компактно, вичікуючи на найменшу помилку один одного.

На 60-й хвилині Фюлькруг відгукнувся на навіс у воротарський і бив під поперечину – Нюбель легко забрав м'яч. Левелінг у відповідь дістався лінії штрафного і зі зручної позиції... пробив по горобцях. За мить він реабілітувався простріливши з лівого флангу в район одинадцятиметрового і Гірассі з льоту прошив Кобеля – 1:0.

Ундав міг подвоювати перевагу Штутгарта, пробиваючи головою у падінні, але кіпер врятував.

За 10 хв до завершення основного часу Нмеча головою розстрілював Нюбеля, кіпер відбив, а Шлоттербек примудрився запустити сферу у космос, замість того, аби легко переправити у порожні ворота. Терзіч пішов ва-банк всіма силами – знову Нмеча замикав після навісу з кутового, але кіпер спіймав кураж.

Арбітр додав 9 хвилин і Мукоко міг рятувати Борусію, але не зумів замкнути подачу головою. Штутгарт стояв на відбій, часто просто вибиваючи м'яч подалі і вистояв. Цікаво, що на 96 хвилині Гірасі виходив сам на сам і міг робити рахунок 2:0, але пробив над воротами.

Перемога зрівняла Штутгарт з Баварією за очками – в обох команд по 60 балів. Борусія Д з 53-ма пунктами п'ята.

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