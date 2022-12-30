"Хочу, щоб у 2023 році закінчилась війна": Гаттузо нагадав усім про страшні біди людства
Головний тренер Валенсії Дженнаро Гаттузо поділився своїми мріями перед матчем проти Вільяреала, який підсумує 2022 рік.
"Якщо говорити про спортивні амбіції, то я хотів би грати у єврокубках. Але ми маємо показувати це на полі, рухатися від матчу до матчу. Подивимося, де ми закінчимо. Я хотів би грати у Європі, але є багато речей, які потрібно довести.
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Якщо ж говорити про життєві речі, то я хочу, щоб у 2023 році закінчилась війна. Щоб кожен був здоровим, і щоб у нужденних з'явилися гроші", – цитує людяні слова Гаттузо Marca.
Нагадаємо, екс-одноклубник Шевченка очолив Валенсію влітку і наразі веде "кажанів" на 11 сходинці Прімери.
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