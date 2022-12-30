"Якщо говорити про спортивні амбіції, то я хотів би грати у єврокубках. Але ми маємо показувати це на полі, рухатися від матчу до матчу. Подивимося, де ми закінчимо. Я хотів би грати у Європі, але є багато речей, які потрібно довести.

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Якщо ж говорити про життєві речі, то я хочу, щоб у 2023 році закінчилась війна. Щоб кожен був здоровим, і щоб у нужденних з'явилися гроші", – цитує людяні слова Гаттузо Marca.

Нагадаємо, екс-одноклубник Шевченка очолив Валенсію влітку і наразі веде "кажанів" на 11 сходинці Прімери.

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