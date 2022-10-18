Гаттузо продовжує жорстке виховання гравців Валенсії: "Мені плювати на твої вибачення, забудь це слово"
Головний тренер Валенсії Дженнаро Гаттузо запалює у розмовах з іспанською пресою.
Цього разу італієць розповів про виховну бесіду з голкіпером Гіоргі Мамардашвілі, який припустився помилки у матчі проти Ельче (2:2).
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"Він сказав мені, що дуже шкодує, перепрошував. Але мені плювати на твої вибачення, жодних емоцій. Раніше ти багато разів рятував нас, тому тренер і вся команда тобі довіряють. Забудь це слово", – наводить слова Гаттузо Marca.
Додамо, що зараз Валенсія йде на 8-й сходинці Прімери, маючи у своєму активі 14 очок після 9 турів.
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