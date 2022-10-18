Цього разу італієць розповів про виховну бесіду з голкіпером Гіоргі Мамардашвілі, який припустився помилки у матчі проти Ельче (2:2).

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"Він сказав мені, що дуже шкодує, перепрошував. Але мені плювати на твої вибачення, жодних емоцій. Раніше ти багато разів рятував нас, тому тренер і вся команда тобі довіряють. Забудь це слово", – наводить слова Гаттузо Marca.

Додамо, що зараз Валенсія йде на 8-й сходинці Прімери, маючи у своєму активі 14 очок після 9 турів.

Валенсія розписала нічию з Ельче попри дубль Кавані, Жирона на 12-й компенсованій хвилині врятувалася від поразки Кадісу